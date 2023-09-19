«الحياة» ترصد افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير بالتزامن مع العيد القومي للبحيرة

استعرض برنامج «الحياة اليوم» مشاهد افتتاح قصر ثقافة أبو المطاطمير تزامنا مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، ومن المقرر أن يحمل مسرح قصر الثقافة اسم الفنان الراحل محمود الجندي ليحتضن المواهب الفنية بالمحافظة.

قصر ثقافة أبو المطامير ضمن خطة وزارة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن قصر ثقافة أبو المطامير ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الثقافة بافتتاح كافة المشروعات المعلقة، مؤكدة أن هذا القصر مقام على مساحة 1200 متر، مكون من 3 طوابق تحتوي على مسرح مجهز بأحدث التقنيات.

قصر ثقافة أبو المطامير صرح ثقافي كبير على أرض المحافظة

وأوضحت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة، أن قصر ثقافة أبو المطامير يعد صرحا ثقافيا كبيرا على أرض محافظة البحيرة بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه.