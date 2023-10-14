خفض أسعار 11 سلعة اليوم بقرار حكومي.. كيف تقدم شكوى ضد المتلاعبين؟

أطلقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية يبدأ يتم تنفيذها من اليوم، في إطار حرص الحكومة المصرية على تخفيض الأسعار ومواجهة الغلاء وجشع التجار تيسيرا على المواطنين.

وحذرت الحكومة المتلاعبين في الأسعار من عدم تطبيق أسعار السلع الغذائية في المبادرة، إذ تشمل السلع التي يتم خفض أسعارها في المبادرة «السكر، الزيت، الدقيق، المكرونة، الأجبان، اللبن، الفول، الأرز، العدس، الدواجن والبيض».

كيف تقدم شكوى ضد المتلاعبين في الأسعار؟

ويتيح جهاز حماية المستهلك للمواطنين فر صة تقديم شكوى ضد المتلاعبين بالأسعار من التجار، إذ ينصح الجهاز المواطنين بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم التمكن من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدته في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وفي حالة رغبة المواطن في تقديم شكوى مباشرة لـ جهاز حماية المستهلك، يمكنه القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19588 من خلال أي خط أرضى .

- ويمكن إرسال الشكوى عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

- كما يمكن إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور وأبل ستور.

- ويمكن أيضا إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

- أو من خلال التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين أو 115 ب- القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى

- صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى في مقر جهاز.

- إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى في حالة إستيفاء البيانات على رقم الواتس 01281661882.