برلماني: يجب على الأجهزة الرقابية متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع غذائية بدءا من اليوم، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية.

وأوضح «الأشموني» في بيان له اليوم، أن مبادرة خفض السلع الرئيسية ستكون الأكثر شعبية خلال الفترة القادمة، لأنها تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مبادرة تخفيض الأسعار بمثابة تحرك قوي وجاد من جانب الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار، والجميع يثقون في نجاحها.

الأجهزة التنفيذية والرقابية المسئولة عن متابعة مبادرة تخفيض اسعار السلع

وطالب «الأشموني» الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بشكل مستمر ومنتظم.

معاقبة التجار المخالفين لأسعار مبادرة تخفيض اسعار السلع

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنظيم جولات تفقدية مستمرة على الأسواق للاطمئنان على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية وعدم التلاعب، ومعاقبة التجار الذين يخالفون القرار.. حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق.