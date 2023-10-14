أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الحكومية.. لا تقتصر على عواصم المدن

يتسائل عدد كبير من المواطنين عن أماكن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري والتجار، وانطلقت اليوم السبت 14 أكتوبر في كل المحافظات المصرية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتسهيل الحصول علي السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

تراجع أسعار السلع

أوضحت الغرف التجارية في بياناتٍ سابقةٍ لها، أن نسبة الخصم على أسعار المواد الغذائية تتراوح ما بين 15 إلى 25% على السلع الأساسية، وتشمل أسعار (المكرونة، والفول المعبأ، والزيت الخليط، والسكر، والعدس، والخضار والفاكهة، والأرز، والجبن والألبان)، بالإضافة إلى الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

وفقاً للبيانات الصادرة عن الإتحاد العام للغرف التجارية، فإن أماكن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الاساسية، تشمل جميع ربوع مصر في كافة أنحاء الجمهورية دون تخصيص أماكن محددة لها، كما أنها لا تقتصر علي عواصم المدن فقط، للتسهيل علي المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة، كما أنه من المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر للسيطرة علي السوق واستقرار الأسعار.

مبادرة الحكومة لخفض الأسعار

كانت الحكومة قد قررت تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وأشادت الغرف التجارية بالقرار لأنه يمثل خطوة جيدة وتحرك من شأنه خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين جميعا.