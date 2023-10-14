«البترول»: نولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة

أكد المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة في هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع، موضحاً أن تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الأمثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.

وأشاد الملا بالنتائج التي حققتها الشركة، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.

ووجه الوزير بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة لتكون فى مصاف الشركات الدولية فى هذا المجال، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار في رفع كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلاً فى مشروعات ومجالات التحول الطاقى ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات وذلك تماشياً مع استراتيجية قطاع البترول والسعى الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

الملا يشيد بأداء الشركة في البورصة المصرية

وأشاد الملا باداء الشركة في البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلية، ويعكس ثقة المساهمين فى أداء الشركة.

وطالب الملا بزيادة المشاركة في المسؤولية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها من لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجمعية استعرض المهندس عمرو لطفى رئيس الشركة أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2022 – 2023، حيث أوضح أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالي 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية، خاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية .

وتماشياً مع سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من غازات الشعلة، أوضح أن أموك استطاعت تحقيق وفر مادي بقيمة حوالي 21 مليون جنيه عقب إنجاز المرحلة الأولى Zero Sweet Flare وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5330 طنا مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وجارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من الغازات الحامضية.

واستعرض لطفى آخر المستجدات بخصوص رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، ومشروع تحديث نظام تشغيل الغلايات بنظام الـ SCADA، وكذلك مشروع رفع كفاءة أبراج التبريد لمجمعي الزيوت والسولار، هذا وتقوم أموك حالياً بتنفيذ منظومة SAP-ERP والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام كحد أقصى، بما يساهم في توحيد مصادر البيانات والمساعدة في دعم اتخاذ القرار.

إقرار توزيع أرباح أموك للعام 2022-2023

وأضاف أن أموك لها دور فعّال فى مجالات المسؤولية المجتمعية، والتى شملت جوانب متعددة في مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القرى المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2022 - 2023 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها (65 قرشاً) للسهم.