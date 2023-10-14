أرخص 5 هواتف محمولة في السوق تبدأ من 1800 جنيه

يطمح عدد كبير من المواطنين لشراء هواتف جديدة لأبنائهم، تساعدهم في الدراسة والبحث والتعلم، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار أرخص 5 هواتف جديدة في السوق المصرية تناسب عددا كبيرا من المواطنين، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق الهواتف.

أرخص 5 هواتف جديدة في مصر

- هاتف Iku A6 Dual Sim، برامات 1 جيجا، وبسعة تخزينية 32 جيجا، ويأتي الهاتف بلون أخضر داكن، كما أن سعة بطارية الهاتف 2400 mAh، وكاميرا خلفية 16 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف بسعر 1800 جنيه.

- هاتف نوكيا C1 2nd Edition، برامات 1 جيجا، وبسعة تخزينية 16 جيجا، ويأتي الهاتف بألوان متعددة ، كما أن سعة بطارية الهاتف 2400 mAh، وكاميرا خلفية 5 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف بسعر 2000 جنيه.

- هاتف Infinix Smart 6 Plus، برامات 3 جيجا، وبسعة تخزينية 64 جيجا، ويأتي الهاتف ألوان متعددة، كما أن سعة بطارية الهاتف 5000 mAh، وكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف بسعر 3300 جنيه.

هواتف جديدة للبيع

- هاتف realme C30s، برامات 2 جيجا، وبسعة تخزينية 32 جيجا، ويأتي الهاتف ألوان متعددة، كما أن سعة بطارية الهاتف 5000 mAh، وكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف بسعر 3185 جنيه.

- هاتف شاومي ريدمي A1 Plus، برامات 2 جيجا، وبسعة تخزينية 32 جيجا، ويأتي الهاتف ألوان متعددة، كما أن سعة بطارية الهاتف 5000 mAh، وكاميرا خلفية 15 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف بسعر 3500 جنيه.