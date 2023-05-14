النائب محمد عبد العزيز: ضرورة عمل حملات توعية بنبذ أشكال التمييز

أكد محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة البرلمانية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الإجراءات لتقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التنظيم المقترح لمجلس النواب رسميا، إذ يتضمن تعريف التمييز وتجريمه وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز وصلاحياتها.

وأضاف خلال كلمته في جلسة نقاشية للحوار الوطني: «ومن صلاحيات المفوضية إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المعنية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز والعمل على نشر ثقافة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وعدم التمييز وفقا لأحكام الدستور وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للمساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز».

وتابع، أن من مهامها تلقي الشكاوى المعنية في هذا الأمر، والتدخل قانونا مع المُضار بناءً على طلبه، موصيا بضرورة عمل حملات توعية بنبذ أشكال التمييز والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.