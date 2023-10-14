إقبال على جناح «التنمية المحلية» في اليوم الختامي لمعرض «تراثنا»

شهد معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في دورته الخامسة، وتحديدا جناح التنمية المحلية فى الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث شارك أكثر من 40 عارضا نصفهم من السيدات، من 4 تكتلات حرفية بمحافظتي سوهاج وقنا، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

جودة المنتجات

وأعرب زوار المعرض عن إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة من تكتلات الحرف اليدوية والتراثية بمحافظتي سوهاج وقنا، كما أشادوا بالمنتجات الحرفية التى تشتهر بها المحافظتان كمنتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل، حيث تشارك سيدات التللي في أكثر من 14 جناحا داخل بالمعرض، وأيضا تكتل النسيج بإخميم بسوهاج، ومنتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة، حيث أن تلك المشغولات والقطع الفنية تتميز بجودة عالية بصناعة يدوية وخامات طبيعية مصرية.

برنامج التنمية المحلية

واستقبل جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال المعرض رئيس الجمهورية وكثيرا من كبار رجال الدولة والإعلاميين والمشاهير، حيث تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار الوزير، الي قيام بعض أعضاء مجلس النواب من محافظتي سوهاج وبني سويف بزيارة جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض «تراثنا»، حيث زارت الجناح النائبة غاده الضبع من محافظة سوهاج والتي أشادت بالمجهودات المبذولة مع تكتلات التلي وكيفية حفاظ التكتل من خلال تدخلات البرنامج على حرفة التلي من الاندثار.

كما زارت الجناح النائبة منى عبدالله من محافظة بني سويف، والتي طلبت أن يتم تعميم فكرة التكتلات بمحافظة بني سويف للحفاظ على منتج السجاد اليدوي والخيامية التي تشتهر بها المحافظة، وتفقد ايضاً الدكتور هانى سويلم وزير الرى لجناح وقام بتفقد الجناح أيضاً.