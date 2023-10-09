محافظ سوهاج يكلف «علي بهنس» بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية بطهطا

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قرارا رقم 631 لسنة 2023، الذي يقضي بتكليف علي محمد بهنس رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

دور الكوادر الشابة في الفترة المقبلة

كما قام محافظ سوهاج بتكريم «بهنس» ومنحه شهادة تقدير، تقديرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء مهام عمله خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه من الكوادر الشابة المجتهدة، التي سيكون لها دور هام خلال المرحلة المقبلة.

مجابهة الأزمات والكوارث

وفي سياق آخر تم عقد اجتماع اليوم، مع القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمات، للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وسبل التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة ومسئوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.