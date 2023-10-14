عاجل.. 3 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر.. الإطاحة بمدافع الأهلي

يخوض منتخب مصر مباراة ودية جديدة أمام شقيقه منتخب الجزائر في الساعة السابعة مساء بعد غد الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام الجزائر.. محمد صلاح في الهجوم

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء أمام منتخب الجزائر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، علي جبر، عمر كمال.

خط الوسط: محمود حماده، محمد النني «حمدي فتحي»، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

ويجري «فيتوريا» ثلاثة تغييرات على تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر بالنظر للتشكيل الماضي ضد زامبيا، إذ سيتم الدفع بعمر كمال في مركز الظهير الأيمن بدلا من مدافع الأهلي، محمد هاني، بالإضافة لمنح أحمد سيد زيزو فرصة اللعب أساسيا في مركز 8 للوقوف على مدى قوة هذه الجبهة بين الثلاثي «صلاح وزيزو وكمال».

فيتوريا يراقب الجبهة اليمنى في منتخب مصر أمام الجزائر

وسيكون الدفع بـ«زيزو» في وسط الملعب على حساب أحد الثنائي محمد النني وحمدي فتحي، لكن الأقرب هو البدء بـ«النني» وجلوس «فتحي» بديلا، كما سيعود محمود حماده لاعب المصري البورسعيدي إلى تشكيل الفراعنة في مواجهة الجزائر بعد غيابه عن لقاء زامبيا.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة منتخب مصر والجزائر عند تمام الساعة السابعة مساء والقنوات الناقلة هي أون تايم سبورتس، التي أعلنت حصولها على حق إذاعة هذا اللقاء.

وفاز منتخب مصر في لقاءه الودي الماضي على نظيره زامبيا بهدف دون رد، سجله حمدي فتحي من رأسية في الدقائق الأخيرة من المباراة.