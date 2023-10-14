بنتيجة 18-0.. منتخب مصر للناشئات يفوز على «ساو تومي» بتصفيات أفريقيا

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، بقيادة مديره الفني محمد كمال، فوزا كبيرا على نظيرة ساو تومي بنتيجة 0/11، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

كان لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب استاد الإسكندرية أيضا، انتهى بفوز منتخبنا بسبعة أهداف نظيفة، وبهذه النتيجة تكون نتيجة المبارتين 0/18 لصالح منتخب مصر.

الوصول إلى كولومبيا

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف على ملف الكرة النسائية، التي حرصت على حضور التدريبات والاستعدادت لمنتخب الناشئات كذلك حضور المباراتين اللتين أقيمتا على استاد الإسكندرية، لـ«الوطن» إن الكرة النسائية تتطور بشكل ملحوظ وسيكون لها شأن كبير في إفريقيا والعالم ولدينا مواهب ممتازة في الكرة النسائية في مصر، ولاعبات منتخب الناشئات لديهن إصرار ملحوظ في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2024 في كولومبيا.

تحقيق رقم أهداف قياسى

وأضافت الرفاعي، أن المدير الفني لمنتخب الناشئات محمد كمال، يضع خططه حسب كل مرحلة، ويرفع الروح الحماسية للاعبات المنتخب، وظل يدير المباراة من على الخطوط، مطالبا فريقه بعدم التراخي وتحقيق رقم قياسي من الأهداف، وبالفعل انتهت المباراة بفوز منتخبنا في مباراة الإياب 0/11 بعد أن حققوا الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 0/7 ليكون إجمالي المباراتين 18 هدفا، وحرص اللواء محمد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على متابعة المباراة.