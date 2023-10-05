عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

بعث محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رسالة غامضة، عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ونشر كهربا فيديو عبر خاصية (استوري) إنستجرام على حسابه الرسمي، بعنوان «العدل فوق الجميع»، مع إشارة بـ (إيموجي) أو علامة الصبر.

فيتوريا يستبعد كهربا من قائمة منتخب مصر واستبعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، محمود كهربا، من قائمة الفراعنة لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

معسكر منتخب مصر في الإماراتويستعد منتخب مصر، لمواجهة الجزائر وزامبيا، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويُعد هذا المعسكر، هو الثاني لمنتخب مصر، الذي يغيب عنه محمود كهربا؛ إذ أنه لم يتواجد في المعسكر المضاي في شهر سبتمبر.

وشارك كهربا في 3 مباريات هذا الموسم في بطولة السوبر الأفريقي، ودوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفًا واحدًا، في ظل غيابه عن المشاركة مع النادي الأهلي، في مباريات الدوري بسبب الإيقاف.