بورتريه في حب السيسي.. طالبة بجامعة سوهاج تبدع في رسم صورة الرئيس

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الطالبة فاطمة الزهراء منصور بغدادي بالفرقة الثانية بكلية الألسن قسم اللغة الإيطالية جامعة سوهاج من ذوي القدرات الخاصة صممت بورتريه للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا للإنجازات التي تنفذ على أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

فاطمة تهوى رسم اللوحات من صغرها

وقالت الطالبة فاطمة الزهراء إنها تهوى رسم اللوحات منذ صغرها، وبالفعل بدأت في تنمية موهبتها بمساعدة أسرتها، حتى أصبحت ترسم بكل الخامات، مضيفة إنها استخدمت الفحم والرصاص في الرسم الذي استغرق أقل من ساعة فقط.

حضور مؤتمر الشباب

يذكر أن الطالبة فاطمة الزهراء البغدادي تمت دعوتها لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلة عن الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.