الاستعلام عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في دمياط بالاسم والرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالاسم والرقم القومي، حيث يمكن معرفة النتيجة للمتقدمين من خلال الذهاب للمديرية أو رابط وزارة التربية والتعليم الخاص بإعلان النتيجة

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمحافظة دمياط بالاسم والرقم القومي

وأوضح المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في بيان، أنه جرى إتاحة نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بدمياط بالاسم والرقم الرقم القومي من خلال رابط هـنـا، الذي تم إعلانه على صفحة وزارة التربية والتعليم

الاستعلام على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بدمياط

وأضاف أنه يمكن الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بمحافظة دمياط من خلال الدخول إلى الرابط المسبق، وعمل الخطوات التالية:

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

- كتابة رقم التقديم.

- النقر على زر استعلام

أوراق التقديم لإعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بدمياط

أشار وكيل وزارة التعليم دمياط، إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت عدة مستندات من أجل التقديم بها عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بدمياط بالاسم والرقم القومي وهي:.

- المؤهل الدراسي.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- شهادة الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة.

كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط توضح من خلال كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد، عن طريق التوجه إلى مقر مديرية التربية والتعليم بدمياط بعمر أفندي شارع الغرفة التجارية وخلف بنك مصر.