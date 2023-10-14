هل الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى زيادة الوزن؟.. 7 فوائد تحدث لك بمجرد التوقف

يلاحظ الكثير من المدخنين عند البدء في مرحلة إقلاعهم عن التدخين، تعرضهم لزيادة الوزن، وارتفاع في الشهية، وهو الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كان الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

هل الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى زيادة الوزن؟

وقد أجابت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن هذا التساؤل، موضحة أن التدخين يسبب فقدان الشهية لأولئك المدخنين، ولذا فعند البدء في الإقلاع، توجد مرحلة مؤقتة تزداد فيها الشهية، وبالتالي قد يحدث فيها ازدياد في الوزن، ولكن يمكن التحكم في تلك الزيادة.

ماذا يحدث بعد الإقلاع عن التدخين؟

وذكر تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن هناك العديد من الفوائد التي يصيبها الإنسان بمجرد الإقلاع عن التدخين، والتي تبدأ في الساعات الأولى للإقلاع، ومن أهمها:

- بعد 12 ساعة فقط من الإقلاع عن التدخين يبدأ الجسم في التخلص من أول أكسيد الكربون.

- يبدأ الجسم في إصلاح نفسه من جديد.

- اختفاء النيكوتين من الدم والبول.

- فتح الشهية والشعور المتزايد بالجوع .

- انخفاض خطر الإصابة بأنواع السرطانات.

- انخفاض مستويات التوتر بعد 6 أشهر.

- بعد أسبوع واحد من الإقلاع عن التدخين يبدأ الجسم في تحسين حاسة التذوق والشم، وانخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتبدأ خلايا الجهاز التنفسي في التجديد، وتتعافى الخلايا المبطنة للشعب الهوائية، ويحدث طرد للبلغم والإفرازات التنفسية، وتبدأ الأهداب التنفسية في تنظيف المجاري الهوائية، وحماية الخلايا الداخلية المبطنة للشعب الهوائية من الميكروبات التي تتسلل المجاري الهوائية.