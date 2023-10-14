آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية وفقًا للجدول الزمني

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وحتى غلق الباب في الثانية ظهر اليوم، تقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.

وفي إطار هذا، توضح «الوطن» آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وفقا للجدول الزمني.

آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 15 نوفمبر، ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع، كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتحدد 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج وهي: 1 و2 و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

موعد بدء الصمت الدعائي

كما تحدد يوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل، على أن تكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر هي فترة تصويت المصريين في الداخل، ووفقًا للجدول الزمني تحدد يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.