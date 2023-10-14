من مختلف الجنسيات.. مسيرات تأييد لفلسطين في شوارع لندن (صور)

من مبنى الإذاعة البريطانية bbc في العاصمة لندن، إلى مقر «الوايت هول» مركز السلطة السياسية البريطانية، انطلقت مسيرات حاشدة ظهر اليوم لتأييد ودعم القضية الفلسطينية، شارك فيها المئات من البريطانيين وأبناء الجالية المصرية ومختلف الجنسيات، لإعلان دعمهم التام والكامل لأبناء غزة.

مظاهرات تأييد دون انتماء سياسي

صهيب عمرو، أحد أبناء الجالية المصرية في لندن، وأحد المشاركين في مظاهرات الدعم والتأييد التي انطلقت اليوم لدعم أهالي غزة ومناصرة القضية الفلسطينية، وبحسب روايته في حديثه لـ«الوطن» شددت الحكومة البريطانية على المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية الالتزام بالطريق المحدد لخط سير المظاهرة من مقر الإذاعة البريطانية حتى شارع «الوايت هول» ومن يخالف الطريق سيتعرض للمسائلة القانونية.

التزم المتظاهرون بخط السير المحدد للتظاهرة، مع الالتزام برفع العلم الفلسطيني فقط دون رفع أي شارات أو أعلام داعمة لأي جماعة أو كيان سياسي محدد لمنع أي اشتباكات أو مظاهر عنف وفوضى، «الكل ملتزم برفع علم فلسطين وشعارات دعم وتأييد للقضية الفلسطينية دون انتماء سياسي أو حزبي»، حسب قول الشاب المصري «صهيب» الذي يعمل مهندسًا في لندن.

متظاهرون من الدول العربية

على طول الطريق المؤدي إلى نهاية المسيرة، ينضم المتظاهرون بالتتابع إلى خط سير التظاهرة، وحسب وصف الشاب الثلاثيني، شارك في التظاهرة جنسيات عربية وأجنبية أيضا، الجميع يرفع لافتات تأييد لأهل غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، ويندد بما يحدث الآن في غزة إثر ما يعرف بـ«طوفان الأقصى».

العاصمة البريطانية لندن ليست الأولى، حيث شهدت العديد من دول أوروبا مظاهرات للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، واختلفت الهتافات في دول العالم ولكن طالب المتظاهرون جميعا بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني من اعتداءات جيش الاحتلال مع التأكيد على دعم القضية الفلسطينية.