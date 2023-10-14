انطلاق مسيرة لفتيات برنامج «ريحانة» بكفر الشيخ احتفالا بنصر أكتوبر

انطلقت اليوم السبت، مسيرة حاشدة لفتيات البرنامج القيادي «ريحانة»، بمشاركة 500 فتاة من جميع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث ينفذ البرنامج تحت رعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مسيرة حاشدة للفتيات

بينما بدأت المسيرة الحاشدة من أمام دوران محافظة كفر الشيخ، مروراً بجامع الاستاد حتى مقر ديوان مديرية الشباب بمدينة كفر الشيخ، يتقدمها الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

نشاط رياضي قومي

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن برنامج الحفل يشمل ندوة تعريفية عن البرنامج القيادي يقدمه مدربات البرنامج من الفتيات أعضاء البرنامج بقاعة التعليم المدني بالمديرية، يعقبه نشاط رياضي «زومبا، إيروبكس» بالصالة الرياضية بالطب الرياضي وفي نهاية الاحتفال تلتقى فتيات ريحانة بالدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب كنموذج نسائي ناجح.

نماذج ناجحة من الفتيات

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهم للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعية الفتيات بكافة حقوقهن، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية وريادة الأعمال وفن الإتيكيت والمشاركة المجتمعية والتوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

يقدم برنامج ريحانة بمحافظة كفر الشيخ، من خلال إدارة تنمية النشء التى أعدت برنامج حفل اليوم بحضور لبنى أبو القاسم، مدير الإدارة، وفريق عمل إدارة تنمية النشء و لوزة البيلي، منسق برنامج ريحانة، وبحضور ومشاركة فريق عمل المديرية من إدارة التنمية الرياضية والتعليم المدني ووحدة المنسقين الإعلاميين بالمديرية.