الجمهور يشيد بـ«على باب العمارة» بعد عرض 4 حلقات: «أجمد مسلسل»

حظى المسلسل الكوميدي «على باب العمارة» بردود فعل إيجابية وإشادات نقدية من الجمهور والنقاد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض 4 حلقات من المسلسل المكون من 10 حلقات والمعروض على منصة «واتش آت»، ويعتبر المسلسل هو البطولة الأولى للفنان حاتم صلاح بعد النجاح الذي حققه السنوات الماضية في مسلسلات منها «الكبير أوي» و«الصفارة».

وتوالت تعليقات المتابعين على مسلسل «على باب العمارة»، حيث قال أحد المتابعين: «مسلسل حلو من غير فزلكة أو استظراف»، وأضاف آخر: «المسلسل جميل.. وآية سماحة أداءها جميل جدا»، «أجمد مسلسل على الإطلاق»، «أكتر مسلسل ضحكني.. هو وبالطو»، «مسلسل تحفة ودمة خفيف.. قليل حلقتين بس في الأسبوع»، «أحسن مسلسل كوميدي شفته السنة دي بقالي كتير متضحكتش كدا».

ووجه عدد من المتابعين الشكر لـ «واتش آت» بسبب الفرصة التي تمنحها لعدد من الشباب لتقديم تجارب درامية وكوميدية بداية من «ريفور» بجزأيه وصولا إلى «بالطو» و«على باب العمارة

مواعيد عرض مسلسل «على باب العمارة»

وتطرح منصة «واتش آت» حلقتين من مسلسل «على باب العمارة» في الأربعاء من كل أسبوع، ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم: حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، محمد رضوان، ريهام الشنواني، وأمير عبد الواحد بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم.