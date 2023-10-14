انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في الإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي أعلن عنها رئيس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية لعدد من السلع الغذائية منها السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن و الفول والعدس والألبان ومنتجاتها من الأجبان، وتتوافر السلع المخفضة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وفي 6 سلاسل كبرى بمحافظة الإسكندرية.

بدء تنفيذ المبادرة

‏ ‏قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث جرى الاتفاق من خلال الغرفة التجارية مع فروع أكبر 6 سلاسل تجارية بالإسكندرية على ضخ السلع الغذائية في أماكن خاصة بالمبادرة داخل هذه الفروع و معلن عليها أسعار المبادرة بعد التخفيض. ‏

أسعار السلع بعد التخفيض

وأشار «القلش»، أن السلع الغذائية الأساسية التي أعلن عنها رئيس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية لعدد من السلع الغذائية منها السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن والفول والعدس والألبان ومنتجاتها من الأجبان وجاءت بعض الأسعار بعد التخفيض كالتالي: السكر 27 جنيها، الزيت 34 جنيها، والمكرونة 17.60، والعدس 39.50 جنيه، والفول 20 جنيها، وحليب كامل الدسم 28.50 جنيه، وجبنة بيضاء 500 جرام 26 جنيها.