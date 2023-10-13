«تموين الإسكندرية» تحرر 245 محضرا في حملاتها على المخابز والأسواق 

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» أنه بناءً على تعليمات الدكتورعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملة للرقابة التموينية

وأشار إلى شن حملات بأنحاء المحافظة أسفرت عن:

- تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

إدارة تموين المنتزة

وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن:

- تحرير 60 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمخبز شامي مخالف

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف

- تحرير محضر توقف لأحد مطاحن القطاع الخاص بدون إذن من التموين

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 24 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

حملة بشرق الإسكندرية

وأشار محمد القلش أن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابةقامت بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن

- تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمخبز أفرنجى مخالف

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين

- تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر و تحريز 361 علبة سجائر أنواع مختلفة

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية

- تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر إستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق

تحرير 6 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة

تموين وسط الإسكندرية

فيما قامت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن:

- تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لثلاجتين حفظ المواد الغذائية مخالفين

- تحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة إدارة العامرية

كذلك قامت إدارة تموين العامرية بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن:

- تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 3 محاضر لبقالين تموين مخالفين

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 3 محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة برج العرب

بينما قامت إدارة تموين برج العرب بحملات أسفرت:

- تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير 11 محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

المركز التموينى الشامل

و قام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك بحملات أسفرت عن:

- تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف

- تحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة

- تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة .