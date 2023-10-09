«تموين الإسكندرية»: ضبط مخزن بن مجهول المصدر والتحفظ على 1920 كيلوجرام

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن مديرية التموين شنت حملة بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخزن يضم عدد 32 جوال بن مستورد زنة الجوال الواحد 60 كجم، بإجمالي 1920 كجم بدون فواتير دالة على حيازتها، ومجهولة المصدر.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على المخازن، وتنفيذا للتعليمات المشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخازن.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام، كما جرى التحفظ على البن المضبوط، لحين صدور قرار النيابة العامة بالتصرف.

سلامة المواطنين

وأضاف القلش في تصريحات لـ«الوطن»، أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يشدد دائما على جميع إدارات التموين على مستوى الإسكندرية، بشن حملات مستمرة على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمصانع والشركات والمخازن، لضبط ومراقبة الأسعار وجودة المنتجات، ومدى صلاحيتها ومصدرها، والفواتير الدالة على هذا المصدر، للعمل على حماية المواطنين وسلامتهم.