استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر في الأسواق المصرية وداخل محلات الصاغة، حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم السبت، حيث سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2340 جنيهاً، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1932 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، عند مستوى 2674 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18 ألف و 720 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

لا يمكن تحديد أسعار الذهب بالمصنعية، لأنها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1932 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.