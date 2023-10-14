منها الذهب والنفط.. استثمارات قفزت أرباحها بسبب الأزمات العالمية

مع زيادة التوترات السياسية في بقاع مختلفة من العالم، اتجه عدد كبير من المستثمرين إلى قطاعات معينة لحفظ وادخار واستثمار أموالهم خلال الفترة الحالية، خوفا من التطورات والأزمات الاقتصادية المحتملة بسبب هذه الأزمات الحالية.

مستثمرون يتجهون لهذه القطاعات لحفظ أموالهم

وتراجعت أسهم عدد كبير من الاقطاعات الاستثمارية التي تأثرت عالميا بالأزمات، إلا أن هناك قطاعات اقتصادية أخرى حققت مكاسب كبيرة، ومنها الذهب.

ورغم أن أسعار البترول العالمية لم تشهد حتى الآن قفزة نوعية في الأسعار، إلا أن هناك بعض المؤسسات العالمية قالت إن استمرار تصاعد الحرب في غزة قد يؤثر على توصيتها الأخيرة بتخفيف وزن أسهم الطاقة العالمية في المحافظ الاستثمارية، ما يعني أنها قد تتجه نحو التوصية بشراء أسهم الطاقة وسط ارتفاع أسعار النفط، وفق ما أفادت «العربية نت»، وتقارير أسهم البورصات العالمية.

ومن المتوقع أن تتسبب استمرار الأزمة في تحرك وارتفاع أسعار النفط، كما لوحظ ارتفاع أسهم المنتجين الآسيويين للنفط، مثل «Woodside Energy Group»، و«Santos Ltd» الأسترالية بأكثر من 3% لكل منهما، في حين تقدمت كل من «Shell»، و«BP Plc» بحوالي 2.5% في لندن، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم شركات «إكسون موبيل»، و«شيفرون» بأكثر من 2%، وذلك في أول يوم تداول بالأسواق بعد نشوب المعارك.

اتجاه المستثمرين للذهب في الظروف الصعبة

ولم يبعد الذهب عن الساحة، والذي يعتبره المستثمرون استثمار آمن في الأوقات التي تسيطر فيها حالة من عدم اليقين اقتصادياً وأمنياً، ولكن بما أن الذهب لا يدر عائداً، فإنه يفقد جاذبيته عدة مع تراجع حدة الأزمات.

وارتفعت أسهم شركات مناجم الذهب الآسيوية، مثل شركة «Newcrest Mining Ltd» الأسترالية، كما ارتفع سهم شركة التعدين الأمريكية «نيومونت كورب» بنسبة 1.8%، مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في هذه الظروف.

ويرى مراقبون أنه إذا استمر الصراع في التصاعد وطالت مدته، فإنه من المتوقع استمرار تصاعد أسعار الذهب، وارتفاع أسهم الشركات العاملة فيه، لأن المستثمرين همهم الأول في هذه الأوقات هو البحث عن ملاذات آمنة لمحافظهم الاستثمارية.