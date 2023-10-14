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سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف وصل لكام

كتب:

مارينا رؤوف
09:44 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
الذهب

الذهب

يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-10-2023 في محلات الصاغة بحسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرارا منذ أسعار أمس التي تحركت بشكل مستمر، ليسجل اليوم 2335 جنيها للجرام، حيث يعتبر عيار 21 من الأنواع الأنقى والذي يصنع منه العملات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 2669 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2001جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1557 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2446 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 18 ألفا و680 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.