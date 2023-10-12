أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-10-2023.. بكم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر في الأسواق المصرية وداخل محلات الصاغة، حالة من التذبذب في منتصف تعاملات اليوم، حيث سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2380 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1882 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، عند مستوى 2720 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2040 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1587 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 19 ألفا و40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

لا يمكن تحديد أسعار الذهب بالمصنعية، لأنها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1882 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.