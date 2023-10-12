أسعار الذهب العالمية تحقق ارتفاعات قياسية مع تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها منذ أسبوعين وتقترب من تجاوز مستوى الـ1900 دولار للأوقية، اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض الدولار وعائدات سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الأمريكي.

ومن المقرر أن يلقي تقرير التضخم الأمريكي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب العالمية تقترب من 1900 دولار

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1895 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.41% إلى 1882 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 105.337 نقطة، وفق موقع «إنفيستينج».

تراجع عوائد السندات والدولار

وتحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، أمس الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لتلامس أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، وسط تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية من الولايات المتحدة لاستشراف مسار السياسة النقدية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 12 دولارًا لتصل إلى 1887.3 دولار للأوقية، وهي أعلى تسوية منذ 27 سبتمبر الماضي.

وكان مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أدنى مستوياتهما في أسبوعين، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أن عدم اليقين المتزايد بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صانعي السياسة إلى موقف حذر حديثًا الشهر الماضي، وهو موقف أعاد تأكيده كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من البيانات هذا الأسبوع.

واتفق صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت من أجل مواصلة تهدئة التضخم.