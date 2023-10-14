رئيس جامعة طنطا يشارك في منتدى «QS العربي» بالعاصمة البحرينية المنامة

يشارك الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 13-15 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور محمد بن مبارك وزير التعليم البحريني، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين بالوطن العربي، ويستهدف المنتدى بشكل رئيسي بناء نظام تعليم عالي أكثر قوة ورائدة ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء المنطقة العربية، من خلال جمع القادة والمؤثرين وقادة الجامعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتوفير منصة لتبادل وجهات النظر الديناميكية حول القضايا الراهنة التي تؤثر على التعليم العالي في المنطقة العربية.

تبادل المعرفة

صرح «زكي» أن مشاركته تستهدف التعرف وتبادل المعرفة حول تجارب مؤسسات التعليم العالي وقصص النجاح والتحديات لتحفيز التعلم المتبادل، كما أن المشاركة تعزز فرص إقامة التحالفات والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي على المستوى الإقليمي، مع إتاحة فرص تبني تعزيز سياسات شاملة وتقدمية لتحسين النظم البيئية التعليمية، ويساهم بشكل كبير في بناء عالم أكثر تناغمًا وتمكينًا.

جلسات المنتدى

أضاف رئيس جامعة طنطا أن الجلسات النقاشية والموائد المستديرة بالمنتدى يتم خلالها استعراض منهجيات تقييم أداء الجامعات ومؤسسات التعليم في تصنيف QS الدولي، وآليات رصد وتحليل البيانات التفصيلية والسياسات والخطط التنفيذية الموصى بها للتحسين والتقويم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسات إعلان تصنيف QS للجامعات العربية.