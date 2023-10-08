بالأسماء.. 38 عالما من جامعة طنطا ضمن قائمة أفضل 2%؜ بالعالم

أعلنت جامعة طنطا عن ظهور 38 عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل 2%، التي أعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالي بزيادة 12 عالما عن العام الماضي.

علماء كلية الطب

ضمت القائمة أفضل علماء العالم، من كلية الطب الدكتور شريف عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات، والدكتور أحمد قابل الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية، والدكتور محمد عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ومن كلية الهندسة الدكتور عبد النبي قابيل قسم ميكانيكا قوى، والدكتور عمار الشيخ قسم ميكانيكا إنتاج، والدكتور إيهاب اللبودي بقسم الإنشاءات، والدكتور مصطفى فهمي بقسم الإنشاءات، والدكتور صالح شلبي بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، والدكتور السيد العجوز بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور ضياء الدين عبد الستار بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد عبدالجيد بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور محمد القديم بقسم القوى الكهربية، والدكتورة أميرة عاشور بقسم الاتصالات، والدكتور محمد السيد الشيشتاوي بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور مدحت الكيلاوي بقسم ميكانيكا قوى، والدكتورة رؤيات إسماعيل بقسم الاتصالات، والدكتور محمود المرشدي بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد علي بك (رحمه الله) بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، والدكتور حمادة رزق بقسم الحاسبات والتحكم الآلي، والدكتور عبد القادر سعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

علماء كلية الصيدلة

ومن كلية الصيدلة شملت القائمة الدكتور جمال محمد المغربي بقسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتور فتوح راشد منصور قسم الكيمياء التحليلية، والدكتورة ابتسام أحمد عيسى قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة نجلاء فتحي خضر قسم الكيمياء الحيوية.

ومن كلية العلوم شملت القائمة الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم السباعي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء وكيل الكلية السابق، والدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بقسم النبات، والدكتور الرفاعي صبحي قناوي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء وكيل الكلية الأسبق، والدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس قسم علم الحيوان السابق، والدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بقسم النبات، والدكتور محمد محمد عياد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور أسامه محمد حميدة الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور طارق صالح عامر الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد جابر أبو العزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور إيهاب مصطفى طوسون الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد الحديدي الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد بركات الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء.

ومن كلية التجارة الدكتور رياض عيد الأستاذ بقسم إدارة الأعمال.

210 آلاف عالم من 167 دولة في العالم

وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا، اعتمادا على قاعدة بيانات ‎Scopus عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية عن العام الحالي، وهذه القائمة تصدرها مؤسسة السيفير.