معلومات عن محطة الغاز الطبيعي الجديدة بالإسكندرية.. تخدم 2500 سيارة

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم، افتتاح محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي «كار جاس» بالعجمي، وهي المحطة الثانية التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي للجمهور، وتساعد على تشجيع وزيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يوفر بشكل كبير على قائدي السيارات لفارق السعر بينه وبين البنزين.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 7 معلومات عن أهمية محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي الجديدة بالعجمي بحسب ما أعلنه التقرير الخاص بها من قبل محافظة الإسكندرية.

مميزات المحطة في تموين السيارات

- المحطة مجهزة لتموين نحو 2500 سيارة يومياً.

- طاقة المحطة الاستيعابية نحو 30 ألف متر مكعب في اليوم.

- تضم المحطة 4 موزعات تسمح بتموين 8 سيارات في نفس الوقت.

مميزات المحطة في التحويل للغاز الطبيعي

- يوجد بها مركز لإحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً.

- تحوي مركز لصيانة السيارات.

أهمية تحويل السيارات إلى غاز طبيعي

تعد تلك المحطة امتداد لما تعمل عليه الدولة في الوقت الراهن من زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في كل ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين، في ظل الاعتماد على الغاز بسبب عاملين:

- أولها أنه وقود نظيف وصديق للبيئة.

- ثانيها أنه منخفض التكلفة وعالى الأداء.