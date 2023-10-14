تفاصيل حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان نوادي المسرح بروض الفرج

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، إقامة حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وذلك في السابعة مساء غد الأحد بقصر ثقافة روض الفرج.

ويتضمن حفل الختام إعلان أسماء العروض الفائزة وتوزيع الجوائز، وإعلان التوصيات، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة والقيادات الثقافية وأعضاء لجنة التحكيم والعديد من المسرحيين والمبدعين.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشار إلى أن المهرجان الختامي لنوادي المسرح الذي تنظمه قصور الثقافة يشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى مساء اليوم السبت على أن يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتضم لجنة التحكيم كل من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، والدكتور صبحي السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتور طارق مهران، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مديرا ومقررا.