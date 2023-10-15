15 إجراء من التنمية المحلية لخفض الأسعار بالمحافظات

وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة.

ومن التعليمات التي وجهت بها وزارة التنمية المحلية للمحافظات ما يلي:

- اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين ومنع تخزين أو احتكار السلع.

- تلقي تقرير بشكل دوري من المحافظات حول خفض الأسعار.

- تسيير الحملات الرقابية مع مديريات التموين والطب البيطري والمختصين بالمحافظات للتأكد من جودة السلع والأسعار.

- الإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات داخل المحلات لمواجهة جشع بعض التجار.

إقامة معارض السلع في المحافظات

- التوسع في إقامة معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة.

- دعم المبادرات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدني لإقامة معارض وتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض.

- متابعة وجود العروض والخصومات على أسعار السلع.

- العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمات العالمية.

- العمل على تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

- التأكيد على أهمية معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة في الميادين والمحافظات.

المتابعة المستمرة لمخزون السلع

- التوسع في توفير السلع الغذائية لمواجهة تأثير الأزمات العالمية.

- السلع الأساسية للمبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس والأرز.

- منتجات الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار.

- المتابعة المستمرة لمخزون السلع.

- متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بالمحافظات أولا بأول.