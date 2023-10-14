محافظ سوهاج يعلن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 25%

وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25%، وهي السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت، بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وقوف القيادة السياسية بجانب المواطن

وأشاد الفقي بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، فس ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

الرقابة على الأسواق

وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

أماكن تطبيق المبادرة بسوهاج

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه قد تم بالفعل بدء تطبيق المبادرة بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تشمل 4 هايبر و4 معارض و5 فروع نص جملة، بالإضافة إلى أفرع جهاز الخدمة الوطنية التي تشمل 21 منفذا ثابتا، و9 سيارات متنقلة، لافتا إلى التنسيق مع القطاع الخاص، وسلاسل الهايبر، والمحلات التجارية وأصحاب المبادرات للتوسع في تطبيق المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.