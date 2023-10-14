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وزير الخارجية: توجد إرادة قوية بين مصر وتركيا للارتقاء بالعلاقة والعمل المشترك

كتب:

محمد عزالدين
05:11 م | السبت 14 أكتوبر 2023
جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه خلال المباحثات المنفردة أو الموسعة كان هناك تأكيد من قبل الجانب المصري والتركي على وجود إرادة قوية للارتقاء بالعلاقة والعمل المشترك سواء في المجال الثنائي أو في الإسهام لتحقيق الأمن والاستقرار في الإطار الإقليمي.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية التركية لها جذور حضارية عميقة بين الشعبين في كل منحى، وهناك ما يذكرنا بهذه العلاقة والاعتزاز بها، وأتصور أنه كلما كانت العلاقة قوية وإيجابية كلما كانت هناك فائدة مشتركة للجانبين وعوائد إيجابية بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية التي نعيش فيها.

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