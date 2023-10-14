حزب الجيل: تحرك قافلات المساعدات إلى غزة يؤكد مساندة مصر للقضية الفلسطينية

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل الديمقراطي» بقافلات المساعدات التي أعدها التحالف الأهلي للعمل المدني التنموي لمساعدة شعبنا العربي الفلسطيني، موضحا أن الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة يتسق مع مواقف مصر على مدار السبعين عاما الماضية، واتخاذها مواقف مبدئية ثابتة داعمة وبقوة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في استرجاع أرضه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي القلب منها قرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين العربية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قافلات المساعدات المصرية

أوضح «الشهابي» لـ«الوطن»، أن مشهد تحرك قافلات المساعدات المصرية يؤكد أن مصر هي الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وأنها المهمومة بالهم العربي وكل قضاياه المؤثرة في الأمن القومى العربي.

مصر ترفض اعتداء جيش الاحتلال على المدنيين العزل

ولفت رئيس حزب الجيل، إلى موقف مصر الرافض لاعتداء جيش الاحتلال على المدنيين العزل، وهو نفس موقفها في كل الاعتداءات الوحشية السابقة، مشيدا بموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.