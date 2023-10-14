وزير الخارجية: مصر وتركيا لديهما رغبة مشتركة للعمل سوياً لاستقرار المنطقة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه تناول مع نظيره التركي، هاكان فيدان، العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط، والاستفادة الكاملة من الموارد، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، وقضايا المياه في المنطقة.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، والذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك اهتمام ورغبة بأن نعمل سوياً من أجل الوصول إلى ما يحقق المصلحة الثنائية فيما بيننا، وكذلك ما يحقق مصلحة شركائنا، ويؤدي إلى تركيز جهودنا حول التنمية، وتوفير المناخ الملائم لخدمة شعوبنا بشكل يحقق لهم الازدهار والرفاهية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التواصل من الجانبين، لافتاً إلى أنه خلال المرحلة الماضية، جرى تكثيف الاتصالات على المستوى الوزاري وتبادل الزيارات في فترة وجيزة، كل ذلك للزخم الذي تحقق من خلال اللقائين اللذين جمعا الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، وكانت التوجيهات تتمثل في العمل بكل صدق وأمانة لتحقيق مصلحة مشتركة ووثيقة، والسعي لأن تكون لنا رؤية مشتركة عن معالجة التحديات المشتركة لحل الأزمات.