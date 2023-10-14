رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زراعة الأشجار ضمن البرنامج البيئي بمراكز شباب سيدي سالم بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
06:25 م | السبت 14 أكتوبر 2023
كفر الشيخ

كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، يوم بيئي تطوعي بمركز شباب منشأة عباس بمشاركة 30 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفاً أنّ فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات للبوابات.

زراعة الأشجار ضمن البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب سيدى سالم

شارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب سيدي سالم، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى، غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، مسؤول أندية التطوع، وغادة راشد، مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

 

 

اقرأ المزيد:

«أنت أقوى من المخدرات» حملات توعية لأهالي كفر العرب في كفر الشيخ

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في كفر الشيخ بالرقم القومي

وكيل «زراعة كفر الشيخ»: حصاد نحو 291 ألف فدان أرز شعير حتى الآن

إقبال كبير على التبرع بالدم في كفر الشيخ لدعم الأشقاء الفلسطينيين

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية من مسجد «الشهيد رياض» في كفر الشيخ