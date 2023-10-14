«أزهرية الإسكندرية» تشكل لجنة تظلمات للمعلمين المنتدبين خارج معاهدهم
كتب:
كيرلس مجدى
07:36 م | السبت 14 أكتوبر 2023
اجتماع أزهرية الإسكندرية
أعلن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن تشكيل لجنة تظلمات خاصة بشكاوى المعلمين المنتدبين خارج معهدهم، في مواد غير تخصصاتهم، على أن تنتهي اللجنة من عملها غدًا.
أزهرية الإسكندرية تنظم اجتماعا لبحث آليات سد العجز في بعض التخصصات
جاء ذلك خلال اجتماع برفقة أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، للمرة الرابعة خلال أسبوع مع موجهي العموم، لبحث آليات سد العجز في بعض التخصصات، والاستفادة من الزيادة في بعض التخصصات الأخرى.
موجهو أزهرية الإسكندرية يعرضون خطة سد العجز
وأضاف رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم، أنه في ضوء تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الاستعانة بالموجهين والأعضاء الفنيين بالإدارات في سد العجز؛ انعقد الاجتماع اليوم السبت، بديوان عام المنطقة مع موجهي العموم في حضور مدير التوجيه الفني، حيث عرض كل موجه عام خطته التي أعدها لسد العجز.
وأكد ضرورة العمل والتكاتف سويا من أجل النهوض بالعملية التعليمية الأزهرية، وخدمة طلاب المعاهد الأزهرية.