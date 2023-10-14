وزير الخارجية التركي: مصر وتركيا لهما ماضٍ مشترك وروابط متجذرة ذات ثقل استراتيجي

قدم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشكر لوزير الخارجية سامح شكري على الدعوة وحسن الضيافة، قائلًا إن هذه هي أول زيارة له لمصر كوزير خارجية، إلا أنه أتى إلى القاهرة مرات كثيرة.

وأضاف «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن لدى مصر وتركيا ماضيًا مشتركًا وروابط متجذرة لها ثقل استراتيجي في العالم العربي والبحر المتوسط، ودائما تمثل المفتاح من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة.

ولفت إلى أن التعاون وثيق بين تركيا ومصر لأنهما بلدان مهمان في منطقة المتوسط، متابعًا: «من خلال زيارتي تم استقبالي صباح اليوم من الرئيس السيسي ونقلت له التحيات الحارة للرئيس أردوغان».

وأوضح أن الرئيس السيسي ركز على العلاقات بين مصر وقدم لنا التوجيهات فيما يتعلق بانتقاء العلاقات أكثر بكثير، وكان الرئيسان قد التقيا الشهر الماضي، كما أجريا اتصالًا هاتفيًا قبل 5 أيام حول التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.