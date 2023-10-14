المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة العالم للشطرنج

أعلن محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن جاهزية المركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ لاستضافة بطولة العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام، حيث أكد جاهزية الصالة المغطاة لاستقبال البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة 2000 لاعب منهم 800 لاعب ولاعبة من 100 دولة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

النهوض بالمنشآت الرياضية

وأشار محمد فتحي، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى و النهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمن قومي، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دوما لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

استضافة بطولة العالم للناشئين

كما أكد «فتحي»، أن استضافة بطولة العالم للناشئين حدث رياضي تاريخي يقام لأول مرة في مصر، لما تمتلكه من ريادة في اللعبة على مستوى العالم فضلا عن وجود البنية التحتية الرياضية بمدينة شرم الشيخ التي تؤهلها لاستضافة كافة الأحداث الرياضية.