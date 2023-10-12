محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض شرم الشيخ الثاني للكتاب.. يستمر حتى 21 أكتوبر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، معرض شرم الشيخ الثاني للكتاب الذي بدأ فعالياته بمنطقة السوق التجارية القديم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتنفيذ من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

افتتاح معرض شرم الشيخ الثاني للكتاب

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن افتتاح المعرض يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية في تعزيز قيم الثقافة ونشر الوعي للقراءة وتعميم الثقافة لجميع الفئات العمرية، مؤكدا تنسيقا مشتركا لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس إلى المعرض.

عرض للمنتجات السيناوية اليدوية

كما ضم المعرض عرضا للمنتجات السيناوية اليدوية بمشاركة جمعية الأسرة المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وشاركت في الفعاليات كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ من خلال عرض فني وأغاني وطنية.

رافق المحافظ الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة و بمشاركة من طلبة مدارس شرم الشيخ وطلبة جامعة الملك سلمان.