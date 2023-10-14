«صحة جنوب سيناء» تنظم قافلة طبية في مستشفى أبورديس المركزي

أكد الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، انطلاق القافلة الطبية بمستشفى أبو رديس المركزي، وذلك يوم الأحد والاثنين 15 و16 أكتوبر الجاري، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

قافلة طبية بمستشفى أبو رديس المركزي

وقال إن القافلة تستمر على مدار اليومين وتشتمل القافلة الطبية على 9 تخصصات هي «رمد - نساء وتوليد - أنف وأذن - جلدية - أطفال - جراحة - عظام - باطنة - أسنان»، مع مراعاة استكمال الحالات التي تستدعي عمل الفحوصات من تحاليل معملية أو أشعة وإجراء عمليات جراحية بمستشفى أبو رديس المركزي لتكملة العلاج مجانا.

مشاركة استشاريين متخصصين بالقافلة

كما ناشد مواطني مدينة أبو رديس والتجمعات البدوية والوديان الجبلية بضواحي المدينة بالتوجه لمستشفى أبورديس للكشف وتلقي العلاج ولتحقيق المتوقع من القافلة الطبية، معلنا تواجد نخبة من استشاريين متخصصين بالتخصصات المتاحة بالقافلة.

وأكد أن القوافل ستستمر بشكل دوري الفترة المقبلة مع إطلاق عدد من القوافل الطبية المجهزة والتي تحوي كافة التخصصات الطبية بالقرى والوديان ضمن برنامج القوافل العلاجية بالمحافظة والتي تهدف لتوصيل الخدمات الصحية المتميزة للمناطق المحرومة ولتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء المحافظة.