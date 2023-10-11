تنظيم بطولة الشطرنج في الدقهلية بمشاركة 50 لاعبا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تنظيم بطولة الشطرنج اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، إذ بدأت فعاليات بطولة الشطرنج السريع الأولى بالنادى الاجتماعي لمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، تحت إشراف وتحكيم الاتحاد المصري للعبة بمنطقة الدقهلية، بمشاركة 50 لاعبًا.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية إلى أن بطولة الشطرنج ضمن خطة نشاط الإدارة العامة للشباب، بمشاركة عدد من اللاعبين المسجلين بالاتحاد المصري للعبة، وتحكيم من للكابتن جمال عرفة وبحضور وإشراف منسق المشروع رمضان صالح.

وجرى توزيع الجوائز على المتميزين بعد تنفيذ 7 جولات، غاية في المنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية، وانتهت فعاليات البطولة بنجاح باهر.

وأوضحت المديرية في تصريحات صحفية لها أن بطولة الشطرنج بالشباب والرياضة بالدقهلية جاءت برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية لدعم فعاليات البطولة.