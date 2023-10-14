الغرفة التجارية بجنوب سيناء: 15% تخفيضات على أسعار الزيت

قال محمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية، خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية وبالفعل جرى التواصل مع الشركات المنتجة للمواد الغذائية.

خصم السلع الغذائية بالمحافظات

وأوضح محمد وحيد، أن نسبة التخفيضات وصلت إلى 15% على الزيت الخليط بجميع أحجامه بداية من 700 مل حتى 5 لتر، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تخفيضات ملموسة لباقي السلع منها المكرونة والأرز، والسكر، ومنتجات الألبان، والجبن، والحبوب، والبيض، والدواجن.

متابعة ضبط الأسعار بجنوب سيناء

وأضاف «وحيد»، أنه جرى تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الشركات وتنفيذ نسبة الأسعار.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر السكر، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو 4%، لافتا إلى أن هناك جهودا مكثفة من أجل توفير السلع الغذائية في الأسواق ومراقبة الأسعار، لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.