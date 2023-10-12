محافظ جنوب سيناء يتفقد القرية التراثية في شرم الشيخ قبل افتتاحها

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية بمنطقة الهجن، والتي أُنشئت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى أنّ القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وقاعتي عرض، ومخازن ومسرحا مكشوفا، ومطعما بدويا، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

القرية التراثية بشرم الشيخ تستعد لافتتاحها

ولفت المحافظ إلى أنّه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

تفقد الوحدة البيطرية للهجن

وتفقد محافظ جنوب سيناء الوحدة البيطرية للهجن، وحرص على الاطمئنان على جاهزيتها لمهرجان الهجن.

يشار إلى أنّه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة كل المحافظة بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن.