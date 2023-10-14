سناء منصور: كل الدعم للشعب الفلسطيني المناضل ضد من يعتدي على أرضهم

قدمت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، التعازي للشعب الفلسطيني في الضحايا الأبرياء، قائلة: «نقدم خالص العزاء لأخواتنا وأهلنا شعب فلسطين الحرة، كل السلام والدعم والحب نقدمه للشعب القوي وللأجيال التي تورث أجيال القوة والمناضلة وحب الأرض والصمود والوقوف أمام كل من يعتدي على أرضهم».

مصر كلها مع فلسطين

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أن الجميع يتابع ما يحدث الآن من انتهاكات لأهل فلسطين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، متابعة: «ربنا يصبركم، وخالص التعازي لكل الأسر ومصر والمصريين كلنا معاكم».

مصر داعمة فلسطين منذ عام 48

وتابعت: «دائما مصر طوال عمرها داعمة لفلسطين وأهلها، ليس جديداً عليها وقفتها ومساندتها لأهل فلسطين، أهل فلسطين الوطن والشعب، وهذا مبدأ ثابت لبلدنا لم نغيره منذ 1948، وكل يوم تؤكد الدولة والرئيس السيسي الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وأهل فلسطين»، وواصلت: «ما ينشر من صور وفيديوهات شيء يوجع القلب، ربنا معاهم».