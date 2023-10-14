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كيف أحيت شهيرة الذكرى الـ3 لوفاة محمود ياسين؟.. رسالة مؤثرة

كتب:

أبانوب رجائي
05:09 م | السبت 14 أكتوبر 2023
شهيرة

شهيرة

«صباح حزين لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود»، هكذا بدأت شهيرة حديثها في ذكرى وفاة زوجها محمود ياسين، والتي تحل اليوم السبت 14 أكتوبر.

رسالة شهيرة

بهذه الرسالة الحزينة تذكرت شهيرة محمود ياسين فكتبت: «صباح حزين؛ لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه أنزعج وأصحى على الحقيقة المُرة للحظات، وتمر الأيام والشهور والسنين، ومازلت أنت أنت وأنا أنا».

وأضافت شهيرة: «أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك، أنت الحكمة والوعي والحنان والاحتواء، وأنا التي تعاني من البعاد والاشتياق لكل تفاصيل الحياة معك الأيام الصعبة، والأيام الحلوة والجميلة كروحك الطيبة، نم ياحبيبي  في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بأذنه وكرمه، دعواتكم لحبيبي وحبيبكم».

زواج شهيرة ومحمود ياسين

وتعتبر زيجة محمود ياسين من شهيرة، الأشهر في الوسط الفني، فبدأت منذ التحاقهما بالمعهد العالي للفنون المسرحية واستمرت حتى وفاته، وأثمرت هذه الزيجة عن ولد وبنت وهما رانيا وعمرو.

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