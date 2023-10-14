محمود ياسين.. فنان تسابقت نجمات السينما لمشاركته في أدوار البطولة

يمر اليوم ثلاث سنوات على ذكرى وفاة الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، عن عمر ناهز 79 عامًا، باعتباره من مواليد 2 يونيو عام 1941 بمحافظة بورسعيد، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز 250 عمل سواء على شاشتي السينما والتليفزيون وخشبة المسرح وأمام ميكرفون الإذاعة.

ذكرى وفاة محمود ياسين

انطلاقة محمود ياسين، جاءت في ستينيات القرن الماضي، من خلال أدوار ثانوية في عدد من الأفلام منها: شئ من الخوف عام 1969، أمام الفنانة شادية التي وقف أمامها بطلًا عام 1970 في فيلم نحن لا نزرع الشوك، وعام 1979 فيلم الشك ياحبيبي.

حقق محمود ياسين، نجاحًا كبيرة وشهرة واسعة في بدايته مع فترة السبيعنيات، الأمر الذي جعل كثير من نجمات الفن وقتها يسعين للعمل معه ومشاركته البطولة، خصوصًا وأنه صُنف باعتباره واحدًا من جانات السينما.

مع سعاد حسني

قدم محمود ياسين نحو 3 أفلام مع السندريلا سعاد حسني، أبرزها فيلم الحب الذي كان عام 1973 إخراج علي بدرخان، وعام 1974 فيلم أين عقلي إخراج عاطف سالم، وعلى من نطلق الرصاص عام 1975 إخراج كمال الشيخ.

مع فاتن حمامة

ومع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، شاركها ثلاثة أفلام من إخراج هنري بركات، عام 1971 فيلم الخيط الرفيع، وعام 1974 فيلم حبيبتي، وعام 1977 فيلم أفواه وأرانب.

مع نجلاء فتحي

أما صاحبة النصيب الأوفر والتي قاسمته البطولة السينمائية الفنانة نجلاء فتحي في نحو 25 فيلم سينمائي أبرزها: حب أحلى من حب، لا يا من كنت حبيبي، أذكريني، مدافن مفروشة للإيجار.