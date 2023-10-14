انطلاق مبادرة «دوي» لدعم الفتيات بالإسكندرية غدا

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية إنه في إطار فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي»، تنطلق غدا بمحافظة الإسكندرية فعاليات المبادرة التى ينفذها المجلس القومى للمرأة تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وتحظى برعاية من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

موعد المبادرة في الإسكندرية

وأضافت في بيان اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، وتستمر حتى 19 أكتوبر .

تفاصيل المبادرة

وأكدت أن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الاعدادية بالمحافظة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالاضافة الى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.

اجتماع تنشيطي يسبق تنفيذ الفاعليات

كما أوضحت أنه على هامش المبادرة تم تنفيذ اجتماع تنشيطي يسبق تنفيذ الفاعليات لمجموعة من الميسرات بغرض التعريف بكيفيه إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة .