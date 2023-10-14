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نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:18 م | السبت 14 أكتوبر 2023
نتيجة 30 ألف معلم

نتيجة 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة المنوفية، بعد إرسال النتيجة من الوزارة واعتماد الناجحين في المسابقة التي أقيمت في العديد من التخصصات المختلفة.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة المنوفية

ولمعرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة المنوفية، يرجي الدخول علي البوابة الرسمية لمحافظة المنوفية، الذي يتم من خلالها إعلان كل ما يخص التربية والتعليم بالمحافظة، من خلال للدخول علي الرابط التالي، من هنا

الأوراق المطلوبة بالمسابقة

وعن الأوراق المطلوبة للناجحين في نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة المنوفية، فإنه تم تحديد الأوراق التالية:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- قرار المجلس الطبي.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- شهادة اجتياز اختبار القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

5- إقرار من المرشح بعدم فصله مسبقا من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

7- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث».

8- شهادة مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

9- إقرار الذمة المالية.

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